Продаем умные решения!
Перейти к покупкам
Ваша корзина пуста
+7 (499) 390-30-07
пн-пт с 9:00 до 18:00

ITsale. 1C: Франчайзинг.

Стоимость
всех услуг по 1С
от 2000 ₽ / час
Заказать услугу
Стоимость услуг 2000р час
У нас всегда есть для вас
выгодное
предложение!
Акции на кассовое оборудование, программное обеспечение, услуги и другое
Подробнее
Выгодное предложение
Услуги 1C

Оперативно ответим на заявку, бесплатно проконсультируем, предложим решение и предоставим расчет стоимости услуг.

Работаем без предоплат.

Заказать услугу
Услуги 1с
Настройка интеграции 1C
с информационными
системами

Честный знак / Меркурий / ЕГАИС / Государственными торговыми площадками

Заказать услугу
Настройка интеграции 1с
Удаленное
обслуживание 1C

Воспользуйтесь удаленным сопровождением «1С» в нашей компании и оставайтесь в ритме бизнеса при любых обстоятельствах!

Подробнее
Удаленное обслуживание 1С

Услуги ITsale

Сопровождение 1С - ITsale

Сопровождение 1С

Оказываем комплекс услуг предназначенный для поддержания и развития существующей системы автоматизации.
Внедрение 1С - ITsale

Внедрение 1С

Наша компания специализируется в области внедрения 1С для предприятий. Мы оказываем комплексные услуги по автоматизации учета и бизнес-процессов дл...
1С:Торговое оборудование - ITsale

1С:Торговое оборудование

Настраиваем и подключаем к 1С различное торговое оборудование (ТСД, сканеров штрихкода, принтеров этикеток и т.д).
Разработка сайтов - ITsale

Разработка сайтов

Мы предлагаем Вам разработку и продвижение интернет-ресурсов любого уровня сложности.
1С:Маркировка - ITsale

1С:Маркировка

Настраиваем маркировку 1С под ключ: парфюмерии, одежды, обуви, текстиля и шин, маркировку ЕГАИС.

Компания специализируется на оказании широкого спектра услуг как для корпоративных клиентов так и для частных лиц.
Профессионализм и ответственность — ключевые преимущества нашей компании.

Заказать услугу

О компании

Компания «Айтисэйл» предлагает помощь по подбору комплекса типовых и отраслевых продуктов из линейки «1С», а также широкий ассортимент товаров для автоматизации и повышения эффективности бизнеса. Мы оказываем полный спектр услуг по автоматизации процессов учета и управления организацией, а также помощь по минимизации объёма услуг по доработке и поддержке. Такой подход позволяет создать единое информационное пространство учреждения и при этом не тратить время и средства на разработку уникальных продуктов, а также их дальнейшую поддержку уникальными специалистами. Мы - стабильная и ответственная компания, а наши решения помогают Вам в ведении бизнеса.

Каталог товаров

Почему выбирают ITsale

Гарантия качества

Работаем по пост оплате

Быстрая обработка заявок

Ответим на вашу заявку в день обращения

Всегда рядом

Работаем с вами удаленно, выезжаем по необходимости

Выполнение работ в срок

В случае нарушения сроков один час работы специалиста бесплатно

Цены на все услуги 1С

*Цены указаны за час работы специалиста

Разовые работы на Услуги 1С
2200
При заключении договора на услуги 1С
2000
Крупный проект
Индивидуальный расчет

Статьи & новости

Трассир СКУД в 1С. Инструкция по работе

30.05.2023
Читать полностью

CRM системы: основная информация, виды и советы по выбору

CRM системы являются неотъемлемой частью бизнес-процессов многих компаний. Они представляют собой программные решения, позволяющие эффективно управлять взаимоотношениями с клиентами. В данной статье мы рассмотрим, что такое CRM системы и какие преимущества они могут принести вашему бизнесу.
24.05.2023
Читать полностью

Автоматизация функционала розничных продаж комиссионных товаров в 1С:БГУ 2.0

10.05.2023
Читать полностью
Компания ООО «Сэйл Софт» использует cookie-файлы и другие аналогичные технологии.
Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь на обработку ваших персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности.
Оцените сайт